شكرا لقرائتكم العقد الجديد.. محمود علاء ثانى أعلى لاعب راتبا فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق في الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له إنه في الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء بتجديد التعاقد مع النادى حتى 2024، بجانب كشف الستار حول العقد الجديد الذى حرص مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء قد قام بتجديد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يقوم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس نادى الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024.

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فيما أكد مرتضى منصور، أن محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادى، مشددًا على حرصه على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيزه على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، حيث أثنى رئيس الزمالك على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مرتضى منصور رئيس الزمالك وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.

ونجح محمود علاء، رفقة لاعبى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل مع الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.