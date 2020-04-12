شكرا لقرائتكم جيرالدو يتلقى 3 عروض خليجية فى فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب بجانب أندية أخرى في البرازيل سبق وأبدت رغبتها في ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تضاءلت فرصة اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً.

وتتجه النية في الأهلي للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية خاصة وأن الأهلي كان يرغب في الاستغناء عنه في يناير الماضي لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق في أزمة مع فايلر المدير الفني للأهلي جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربي للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري وتبقي على الجناح الأنجولي لحين إشعار أخر.

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وشهت الفترة الماضية تلقي جيرالدو عروض من أندية برازيلية لاسيما وأنه سبق ولع لأكثر من ناد برازيلي قبل الانتقال لنادي أول أغسطس الأنجولي ومنه للأهلي قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً "مزاد" اللاعب الأنجولي.

وانضم جيرالد للأهلي فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدوعدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التي لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى نتج عنه تورم قدمه وانتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً وأفريقيا بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا".