بيراميدز يتعاقد رسميا مع أحمد فتحي

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أعلن نادي بيراميدز ثالث الدوري المصري لكرة القدم تعاقده مع المدافع الدولي المخضرم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر بعد مسيرة حافلة في صفوف فريقه الأهلي امتدت لأكثر من عشرة أعوام.

ونشر بيراميدز تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها "رحبوا معنا بجوكر الكرة المصرية!" في إشارة إلى لقب فتحي (35 عاما) لاجادته اللعب في أكثر من مركز (مدافع أيمن وأيسر وقلب دفاع ولاعب وسط مدافع).

وكان فتحي أعلن الأربعاء الماضي في بيان رحيله عن النادي القاهري الأكثر تتويجا في مصر بعد فشل مفاوضات تجديد العقد الذي يربط بينهما والذي سينتهي هذا الصيف.

وبحسب التقارير، عرض الأهلي على اللاعب عقدا جديدا لموسمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الموسم، بينما طلب هو الحصول على 16 مليونا (نحو مليون دولار) وهو ما قدمه له بيراميدز ولثلاثة مواسم.

وبدأ فتحي مسيرته الكروية مع الاسماعيلي وساعم في قيادته الى احراز لقب الدوري موسم 2000-2001، قبل الانتقال إلى الأهلي عام 2007، في مسيرة تخللتها أكثر من تجربة احتراف خارجية شملت أندية كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وشيفيلد يونايتد الانكليزي ومواطنه هال سيتي على سبيل الإعارة.