شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الأرقام تحسم الصراع.. مصطفى محمد يهزم مروان محسن فى بورصة القناصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكثيرون من نجوم الكرة والجماهير والمحللين والنقاد الرياضيين مقارنة كروية بين ثنائي الهجوم في الكرة المصرية مروان محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد قناص الزمالك، ويرى البعض أن الأول هو مهاجم مصر الأول ومن يستحق قيادة الفراعنة في الفترة الراهنة رغم تراجع معدل تسجيله للأهداف، فيما يرى البعض الآخر أن مصطفى محمد هو البلدوزر الجديد للكرة المصرية لما يتمتع به من مهارات وقوة جسمانية وموهبة تهديفية بجانب أن عامل السن يصب لصالح مهاجم الزمالك.

ورغم تراجع مستوى مروان وانخفاض حصيلته التهديفية إلا أن اللاعب يبرر ذلك بتنفيذ تعليمات المدير الفني، الذي يطلب منه أن يكون محطة للقادمين من الخلف مما يمنحهم حرية أفضل في الوصول لمرمى المنافس، وهو ما أكدة فايلر بالفعل في تصريحات تليفزيونية.

وفى المقابل فان المردود الهجومي لمصطفى محمد ينسف أي مبررات لمنافسه على لقب المهاجم الأفضل أو الأوحد مروان محسن، حيث إن التهديف هو العمل الأول لأى مهاجم وهو ما يسجل في تاريخه ويرفع أو يهبط بأسهمه في بورصة كرة القدم. Advertisements سوبر كورة أراد تقديم مقارنة بين الثنائي الهجومي الأفضل في مصر حاليا، مقارنة ستعتمد على عناصر الأرقام، حتى نقدم صورة متوازنة بين اللاعبين.

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