شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضع لائحة عقوبات لمنع زيادة أوزان اللاعبين فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة حلمى طولان، لائحة عقوبات لتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعلق مدير الكرة بنادى إنبى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت فى برنامج "Be on Time" الذى يقدمه الثنائى أميرة جمال وفتح الله زيدان، حول مسألة تخفيض عقود اللاعبين قائلاً، "كل نادٍ يعمل على حسب إمكانياته والأمر سيعود إلى الاتفاق بين النادى واللاعب ولم نتخذ قرار فى هذا الشأن حتى الآن".

Advertisements

وشدد مدير الكرة بنادى إنبى على أن الفريق البترولى يواصل تدريباته فى المنزل تحت متابعة الجهاز الفنى للفريق، حيث يتم التواصل إلكترونيا خلال خوض المران اليوم وعبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.

وكان الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية فى الفترة الحالية، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصرى، بمد تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.