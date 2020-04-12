شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب الأهلي بتقرير طبى شامل عن "ظهير" الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً طبياً عن باسم على ظهير الفريق المُعار للجونة لمعرفة كل تفاصيل إصاباته التى تعرض لها، سواء خلال مشواره مع الأهلى أو خلال تجربته الحالية مع الجونة، حتى يطمئن المدير الفنى على سلامة اللاعب إذا كانت هناك نية لإعادته مرة أخرى للقلعة الحمراء.

ويُعد باسم على واحداً من اللاعبين المُرشحين لتدعيم الجبهة اليُمنى للأهلى بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز، لكن رينيه فايلر وصل إلى مسامعه أن باسم على تعرض لإصابات كثيرة خلال تواجده فى الأهلى ما حرمه من تشكيل الفريق فترة طويلة لذا يرغب المدرب السويسرى فى معرفة كل التفاصيل الطبية عن اللاعب.

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وطلب المدير الفنى للأهلى تقريراً طبياً شاملاً عن ظهير الجونة، بجانب تقرير فنى عن مستواه ولياقته وسرعته وأدائه فى الملعب، سواء على الصعيد الدفاعى أو الهجومى من أجل البت فى مصير اللاعب وإعادته بعدما رحل من الأهلى مطلع الموسم الجارى للجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الأهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).