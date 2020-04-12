شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن تقليص اللاعبين الأجانب بالدورى: أفضل قرار من 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم أفضل قرار تم اتخاذه من 10 سنوات.

وأضاف أحمد بلال فى تصريح لـ الخليج 365، افتقدنا اللاعب المصرى فى آخر 10 سنوات، والأوهام التى تطارد المدربين تتمثل فى اللاعب ذى البشرة السمراء وكأنهم من كوكب آخر فى عالم كرة القدم، مؤكداً أن هناك مصريين أفضل من الأفارقة بكثير وعدم وجودهم فى الدورى يمنع الفرصة لاكتشاف اللاعب المصرى ومنحه ثقة المباريات وارتفاع مستواه بشكل تدريجى.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

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