اعرف سر تغريدة رئيس سموحة وتفاصيل مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم الفريق وهو حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى الذى وصل إلى رئيس النادى السكندرى عرضا له عبر وسطاء من الزمالك.ولمعرفة تفاصيل المفاوضات التى حدثت اضغط على الرابط التالى.
وقال المهندس فرج عامر إن الحديث عن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الوقت الحالى غير مناسب، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق. وقال عامر فى تغريده عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم سموحة فى كرة القدم فى نهاية الموسم الكروى".
وأضاف رئيس سموحة موجهاً الشكر لناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار إلى الفريق السكندرى، "شكرا ناصر ماهر نجم مصر فى كرة القدم ونجم فريق سموحة لكرة القدم المعار من النادى الأهلي على تبرعه بمرتبه لنادى سموحة" واختتم فرج عامر قائلا، "شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصرى لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعه بمرتبه لنادى سموحة".
وقال رئيس سموحة:"لن أتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية".
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