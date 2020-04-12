شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للجودو يخطر الاتحادات بوقف جميع الأنشطة حتى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للجودو إيقاف جميع الانشطة الخاصة باللعبة، سواء بطولات، أو معسكرات، أو دورات، حتى 30 يونيو المقبل، فى ظل تفشى فيروس كورونا فى معظم دول العالم.

وأرسل الاتحاد الدولى خطابات إلى جميع الاتحادات المحلية لإخطارها بالقرار، حتى يتم التنفيذ من تاريخه، والالتزام بالتعليمات و القرارات التى جاءت به .

وتلقى اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر اليدن بريدا الكترونيا "إيميل" من نظيره الدولى يفيد بتأجيل جميع الأنشطة والبطولات حتى 30 يونيو المقبل، فى ظل فيروس كورونا المستجد .

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كان رئيس الاتحاد قد أكد أن تأجيل أولمبياد طوكيو هو الحل الأمثل فى ظل انتشار المرض بمختلف دول العالم، وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة أن مصر تهتم بصحة أبنائها وتحافظ عليهم، مشيرا إلى أن صحة اللاعبين أهم من أى بطولة، فالبطولات يتم تعويضها لكن اللاعبين ثروة قومية لا يمكن تعويضها.

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك لمعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة .