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عمرو وردة يهرب لشواطئ البحر للهروب من ملل توقف النشاط بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عمرو وردة، المحترف فى صفوف لارسيا اليونانى، لشاطئ البحر للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي في العديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وردة
وردة
عمرو وردة
عمرو وردة

يشهد الدورى اليونانى المحترف فى صفوفه عمرو وردة فترة توقف مثل باقى دوريات العالم من  أجل الوقاية من .

ووفقا لصحيفة "نوفا سبورت" اليونانية، فإنه من المتوقع أن يعود النجم المصرى عمرو وردة لصفوف فريق باوك، بداية من الموسم المقبل، حيث يرى مسئولى باوك أن وردة قادر على إعطاء حلول هجومية للفريق في الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة باوك، تنوى تقديم عقدا جديدا للنجم المصرى، صاحب الـ26 عاما، والذى ينتهى عقده الحالى مع النادى، فى صيف 2021.

خاض وردة هذا الموسم 23 مباراة مع فريق لاريسا، في جميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 6.

وكان وردة، قد انضم لصفوف فريق باوك، فى يناير 2017، قادما من فريق بانياتوليكوس، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وكان ”الخليج 365” قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، استقر على استبعاد عمرو وردة فى ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه، وعلى رأسهم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وثنائى الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدى قفشه، إلى جانب عدم رغبة الجهاز الفني فى ضم اللاعب لعدم إثارة الجماهير  خاصة بعد واقعة وأزمته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار، التى استضافتها مصر، والتي كانت من الأسباب في خروج الفراعنة من دور الـ16 للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا.

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