شكرا لقرائتكم خبر عن "قفا" قوي لـ عمار حمدي فى مشهد من "فول الصين العظيم" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمار حمدى، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، لقائمة نجوم الكرة الممثلين على تطبيق "تيك توك"، والذى شاع استخدامه مؤخراً بين الرياضيين للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي.

ونشر عمار حمدى فيديو تمثيلى مع أحد أصدقائه على تطبيق، خلال تأديتهما مشهداً من فيلم فول الصين العظيم للفنان محمد هنيدى، وتلقى عمار "قفا" قوى.

ويترقب مسئولو طلائع الجيش القرار النهائى للأهلى بخصوص لاعبه عمار حمدى المعار للطلائع لنهاية الموسم ، فى ظل الرغبة العارمة للجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى فى استمرار اللاعب بصفوف الفريق فى الموسم المقبل ، لاسيما بعد توارد أنباء عن رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى إستعادة نجم المنتخب الأولمبى لصفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.

فى وقت سابق ، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن ناديه يتمنى موافقة الأهلى على استمرار عمار حمدى لاعب المنتخب الأولمبى المعار للطلائع لنهاية الموسم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عمار حمدى لاعب مميز وشكل إضافة لهجوم فريقى منذ انضمامه فى الميركاتو الشتوى، وأتمنى أن يستمر اللاعب معنا فى الموسم الجديد، فهو لاعب واعد ينتظره مستقبل متميز، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة القلعة الحمراء المرتبطة بتعاقد مع عمار حمدى".

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وعن رؤيته لموقف اللاعبين المعارين فى ظل توقف النشاط الكروى، قال المدير الفنى للطلائع، "ننتظر قرارات الاتحاد الدولى الفيفا فى هذا الشأن، وبالطبع أثق أن اتحاد الكرة سيتخذ ما يراه الأنسب لصالح الأندية واللاعبين فى ظل غموض موقف مسابقة الدورى العام حتى الآن".

وفى وقت سابق، قال عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إن الأهلى والزمالك رفضا ضمه بسبب ضآلة جسمه، قائلا، "بكيت عندما رفضونى فى اختبارات الأهلى، ورفضت أنا بعدها الانتقال للزمالك".

وأضاف النجم الصاعد فى تصريحات إعلامية، "فوجئت باستبعادى من تشكيل مصر الأساسى فى أول مباراة بأمم أفريقيا للشباب واندهشت من هزيمة منتخب مالى فى مباريات أفريقيا رغم أنهم منتخب قوى".

وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف ضمن صفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".