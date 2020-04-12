شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفظ على قرار اتحاد الكرة بتقليص اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفّظ مسئولو النادى الأهلى على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب فى الدورى ابتداءً من الموسم الجديد، لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهماً جداً، وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد كشفوا أن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل سيتم تقليصه، وأكدوا أن العدد الحالى هو 5 لاعبين بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلياً، ولكن بداية من الموسم المقبل سيتم تقليص هذا العدد، وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن الأندية عليها ترتيب أوضاعها مع اللائحة التى سيتم تطبيقها من الموسم المقبل وتم إخطارهم بها.

وفى هذا الشأن، قال مصدر فى الأهلى إن القرار غير مُقنع فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب، وتساءل المصدر، ماذا سنفعل فى هذه العقود.. من يتحمّل نتيجة فسخها؟.

Advertisements

وأوضح المصدر أن ناديه سيدرس القرار بشكل رسمى من أجل الرد عليه بما يخدم مصلحة النادى والكرة المصرية ولا يخالف اللوائح والقوانين التى يحرص الأهلى على إعلاء شأنها تماماً.

وقال المصدر إن قرار تقليص عدد الأجانب سيكون له آثار سلبية على بعض الأندية منها الأهلى، لذا لابد من دراسة الامر بشكل جيد ومنطقى قبل تطبيق هذا القرار .

ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودي.