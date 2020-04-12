شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال نجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ53 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل خالد جلال، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق نادى إف سى مصر، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 53، حيث إنه من مواليد 12 أبريل 1967 .

لعب خالد جلال فى الزمالك فى فترة الثمانينيات فى خط الدفاع، وحصل على دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض فى عام 1986 والدورى الممتاز عام 1988 .

تولى خالد جلال تدريب العديد من أندية القسم الثنى، مثل الشرقية، مياه البحيرة، الشرقية للدخان والسويس قبل أن يتوج مع الزمالك مديرا فنيا بكأس مصر.

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ويرى خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى مصر أن القضاء على فيروس كورونا أهم من عودة المباريات والتدريبات فى الوقت الراهن.

وقال جلال في وقت سابق إنه لا يرغب فى عودة التدريبات والمباريات فى ظل استمرار انتشار الفيروس، حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين، مؤكدا أننا فى الأول والآخر ننظر إلى سلامة اللاعبين الذين ينتمون لأسر لعدم انتقال أى عدوى.

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، الجميع بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه ليس سعيداً بالجلوس فى المنزل، ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أى أمور أخرى، على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.