شكرا لقرائتكم خبر عن ماركيزيو: قد اردب اليوفنتوس يوماً والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 اعرب لاعب نادي ​يوفنتوس​ السابق ​كلاوديو ماركيزيو​ عن رغبته بتدريب اليوفي، مشيراً الى انه يرى نفسه مديراً فنياً لنادي سيدة عجوز تورينو، بعد ان كان قد انهى مسيرته في مطلع تشرين الاول من العام 2019 بعد معاناته من مشاكل مزمنة على مستوى الركبة.

لفت ماركيزيو الى انه يشتاق الى غرف الملابس، لانه كان يعيش معظم ايامه بداخلها، وعن ما اذا كان يتطلع الى دخول عالم التدريب لفت اللاعب الايطالي الى انه اذا كان مع نادي يوفنتوس فأنه مستعد لهذا الامر.

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