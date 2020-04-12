مقتل نجل اللاعب البرازيلي السابق بيتو

الأحد 12 أبريل 2020

أعلن اللاعب البرازيلي السابق صاحب الـ45 عامًا جوبرت أراغو مارتينز الملقب بـ"​بيتو​" عن مقتل نجله رميا بالرصاص في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.



وأشار موقع غول الايطالي إلى أن نجل اللاعب يبلغ من السن 23 عاما، وقُتل بالرصاص يوم الخميس الماضي، وحتّى اللحظة لم تكشف التحقيقات حول خلفيات الحادث وأسبابه.

بيتو لعب لسنة واحدة في قارة أوروبا مع نادي نابولي خلال موسم 1996-1997، وسجل أربعة اهداف، قبل أن يعود إلى البرازيل حيث قضى كل مسيرته متنقلا بين الفرق البرازيلية.