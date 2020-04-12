شكرا لقرائتكم خبر عن فان فينكل يستعمل ستامفورد بريدج لوحده في التمارين والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​تشيلسي​ يبقي ملعبه ​ستامفورد بريدج​ مفتوحاً من اجل الحصص التدريبية المنفردة في ظل الحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة البريطانية، حيث توجه لاعب الفريق الازرق ​ماركو فان فينكيل​ الى ارض الملعب لخوض التمارين بهدف المحافظة على لياقته البدنية من خلال القيام ببعض التمارين.

وكان تشيلسي قد اشار في وقت سابق الى انه ينبغي على اللاعبين خوض التمارين بشكل انفرادي من خلال اعتماد التباعد لمسافات معينة، حيث دخل فان فينكيل في التمارين بعد التعافي من اصابة قاسية على مستوى الركبة.

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