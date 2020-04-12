بيراميدز يعلن ضمّ اللاعب أحمد فتحي

الأحد 12 أبريل 2020

أعلن نادي ​بيراميدز​ المصري تعاقده مع ​أحمد فتحي​ لاعب الأهلي المري السابق، الذي ينتهي عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، ليُسدل الستار على مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر" اليوم السبت فيديو يعلن من خلاله ضم أحمد فتحي بطريقة مبتكرة، حيث كشف عن "الجوكر" -كما يُلقب اللاعب- في لعبة الورق وكتب بالإنجليزية "تحدث بالفعل".

ولم يكشف بيراميدز رسميا أي تفاصيل أخرى تخص الصفقة المجانية أو مدة التعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 35 عاما.