يوفنتوس يسعى لضم البرازيلي اليكس تيليس

الأحد 12 أبريل 2020

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية ان نادي ​يوفنتوس​ يرغب في الحصول على خدمات ظهير أيسر نادي بورتو البرتغالي ​اليكس تيليس​ Alex Telles خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية.



وأشارت الصحيفة إلى انّ البيانكونيرو يفكر في التعاقد مع اللاعب البرازيلي السابق لغلطة سراي، كي يكون بديلا لمواطنه اليكس ساندرو المتوقع رحيله الصيف المقبل الذي يعتبر هدفا لنادي باريس سان جيرمان.

ولعب اليكس تيليس الذي يبلغ من السن 27 عاما سابقا في ​الدوري الايطالي​ مع نادي الإنتر لكنه إنتقل بعدها بموسم واحد إلى صفوف بورتو.