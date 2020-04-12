شكرا لقرائتكم خبر عن ليفي: 200 مليون باوند وهاري كاين يصبح لكم والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 نقلت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن رئيس مجلس ادارة نادي ​توتنهام هوتسبير​ الانكليزي ​دانيال ليفي​ رغبته في التخلي عن مهاجمه الانكليزي ​هاري كاين​ مقابل المبلغ الذي يحددهز

ما اثار اهتمام نادي ​مانشستر يونايتد​. حيث اشار ليفي الى ان الفريق الانكليزي مستعد للتخلي عن مهاجمه مقابل 200 مليون باوند لمصلحة مانشستر يونايتد في محاولة منه للتخفيف من الاعباء المالية التي تطال الفريق في ظل توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا ومن اجل تأمين المبلغ المطلوب من اجل الاستمرار في بناء الملعب الجديد للفريق الذي تصل قيمة انجازه الى مليار باوند.

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