شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بييرو: على كرة القدم ان تتغير والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 حذر اسطورة كرة القدم الايطالية ​اليساندرو ديل بييرو​ من وصول كرة القدم الايطالية الى مكان غير معروف بعد انهاء الاغلاق الذي يسببه فيروس كورونا، حيث اعتبر ديل بييرو انه يجب الاعتماد على هذه الحالة من اجل اخضاع ​الدوري الايطالي​ الى التغييرات التي يحتاجها وكيفية ادارة اللعبة من قبل الاندية، مؤكداص انه لا يمكن الاختباء بعد الان.

ولفت ديل بييرو الى ان الجميع يختبر امور ستغير كرة القدم الى الابد، مشيراً الى ان الخوف والقلق الذي يعيشه الشعب الايطالي حالياً الى جانب الوعي يدفع الجميع الى تحمل مسؤولياته.

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