غرازياني: قدوم ميسي سيكون مهمًا للدوري الايطالي ولرونالدو

الأحد 12 أبريل 2020

شجّع المدرب الايطالي واللاعب السابق ​فرانشيسكو غرازياني​ على فكرة إنضمام النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ إلى صفوف نادي ​الإنتر​ في الموسم المقبل.



وكثرت الأخبار في الاونة الاخيرة عن رغبة النيراتزوري في التعاقد مع صاحب الـ32 عاما، رغم أن ميسي نفى هذه الأخبار من خلال حسابه في إنستغرام.

وقال غرازياني في حوار مع شبكة سبورت ميديا سيت: "علينا أن ننظر ما حصل مع ​رونالدو​ في يوفنتوس من نجاحات، لذلك فكرة إنضمام ميسي إلى الإنتر تبدو هائلة ومشجعة، بالنسبة هذا الخبر يجعلني أبتسم، سيكون من المهم أن يأتي ليونيل إلى ​الدوري الايطالي​، سيكون مهما للدوري ولرونالدو أيضا".