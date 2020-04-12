شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي الي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين وحيداً والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 نشر لاعب نادي ​توتنهام هوتسبير​ ​ديلي الي​ عدد من الصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تظهره وهو يحتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه حالياً، الى جانب توقف ​الدوري الانكليزي الممتاز​. وكان ديلي الي قد ظهر وهو غير سعيد بالطريقة التي يحتفل بها بعيده.





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