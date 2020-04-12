ارسنال يحدد سعر مخيتاريان

الأحد 12 أبريل 2020

كشفت صحيفة ديلي ستار الانكليزية ان نادي ​أرسنال​ قد حدّد سعر لاعبه الأرميني ​هنريك مخيتاريان​ الذي يلعب حاليا في صفوف ​نادي روما​ الايطالي على سبيل الإعارة الجافة حتّى نهاية الموسم الجاري.



ويرغب نادي روما في شراء بطاقة نجم بوروسيا دورتموند السابق، بعد أن قدم مستوى جيد مع الجيالوروسو في المباريات التي شارك بها وساهم في تاهل الفريق إلى الدور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي.

وتابعت الصحيفة أنّ النادي اللندني يريد مبلغ 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مخيتاريان لصالح روما.