شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقود السباق للحصول على لاوتارو ماريتينيز والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​مانشستر سيتي​ يقود السباق للحصول على خدمات لاعب نادي ​انتر ميلان​ الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ خلال الفترة القادمة من عمر الانتقالات، حيث لفتت الصحيفة الى ان الفريق الانكليزي مستعد لملاقاة اللاعب الارجنتيني في طلبه ودفع 98 مليون باوند وهي البند الجزاير التي نمكن اللاعب من الخروج من النيراتزوري.

واضافت الصحيفة ان الفريق الانكليزي ليس وحيداً في هذا السباق فهو يتنافس مع قطبي الكرة الاسبانية ناديي برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الذي تألق في ​الدوري الايطالي​.

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