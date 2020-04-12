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شكرا لقرائتكم خبر عن كاير يريد البقاء في ميلان والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أكّد المدافع الدنماركي سيمون كاير أنه يرغب في البقاء مع الروسونيرو في الموسم المقبل.
وإنتقل كاير إلى صفوف ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من أتالانتا بعد ثلاثة أشهر فقط قضاها مع فريق غاسبيريني قادما من اشبيلية على سبيل الاعارة أيضا.
وقال كاير في مقابلة مع كوريري ديلو سبورت: "الآن انا على استعداد للعودة الى الملعب، عندما يحين الوقت، سوف احاول الضغط على النادي لاستخدام الخيار لإبقائي، انا اعمل جسديا وذهنيا من اجل ذلك فقط لأن حلمي الوحيد في هذه اللحظة هو البقاء في ميلان".
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