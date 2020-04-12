اخبار الرياضه

كاير يريد البقاء في ميلان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كاير يريد البقاء في ميلان والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

أكّد المدافع الدنماركي ​سيمون كاير​ أنه يرغب في البقاء مع الروسونيرو في الموسم المقبل.

وإنتقل كاير إلى صفوف ​ميلان​ في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من أتالانتا بعد ثلاثة أشهر فقط قضاها مع فريق غاسبيريني قادما من اشبيلية على سبيل الاعارة أيضا.

وقال كاير في مقابلة مع كوريري ديلو سبورت: "الآن انا على استعداد للعودة الى الملعب، عندما يحين الوقت، سوف احاول الضغط على النادي لاستخدام الخيار لإبقائي، انا اعمل جسديا وذهنيا من اجل ذلك فقط لأن حلمي الوحيد في هذه اللحظة هو البقاء في ميلان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاير يريد البقاء في ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا