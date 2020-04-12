الامارات | أسطورة ليفربول يقهر "كورونا" ويغادر المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يقهر "كورونا" ويغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج أسطورة ليفربول الإنجليزي لكرة القدم "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش من المستشفى بعدما ادخل إليه الأربعاء الماضي حيث خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية.

وأشاد دالغليش (69 عاما) الذي سيواصل التعافي من الفيروس في العزل الذاتي بمقر إقامته، بالطاقم الطبي للمستشفى ووصفه بـ"الرائع جدا".

وقال في تصريح لصحيفة "صنداي بوست": "نحن جميعا محظوظون جدا لامتلاكهم (الطاقم الطبي). قد يعتقد الناس أنني حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بسبب اسمي ولكن جميع مرضى الخدمة الصحية الوطنية يتلقون اهتماما أكبر".

ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنجليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.

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بدأ مسيرته مع نادي سلتيك الإسكتلندي حيث توج بلقب الدوري المحلي أربع مرات، قبل الانضمام الى ليفربول في العام 1977.

وعرف دالغليش مسيرة مبهرة مع النادي الأحمر امتدت 13 عاما في عصره الذهبي سجل خلالها 172 هدفا في 515 مباراة، وأمضى الأعوام الأخيرة منها كلاعب ومدرب (1985-1991)، قبل ان يتولى الإدارة الفنية لفترة وجيزة بين 2011 و2012.

وأحرز دالغليش خلال مسيرته مع ليفربول سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ثماني مرات (ثلاث منها كلاعب ومدرب)، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (1978 و1981 و1984).