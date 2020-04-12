شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير القلق داخل الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، جدلاً واسعا بتغريده عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تعاقد ناديه السابق بيراميدز مع لاعب الأهلي المصر، الدولي أحمد فتحي.
وقال آل الشيخ: " مدام مش عاوزين... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه".
وجاء رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد موقف النادي الأهلي بعدم تمديد عقد أحمد فتحي بعد أن قرر الرحيل عن القلعة الحمراء.
ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر من خلاله صورة لأحمد فتحي مصحوبة بعبارة «الجوكر في بيراميدز»، كما كتب النادي معلقًا على الفيديو: «إنها تحدث» في إشارة إلى إتمام الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير القلق داخل الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.