شكرا لقرائتكم حازم إمام يستعيد ذكريات هدفه العالمى فى شباك النصر السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد حازم إمام لاعب النادي الزمالك، ذكرياته السابقة مع القلعة البيضاء، بهدف صاروخي وسريع بعد مرور دقيقة واحدة في شباك النصر السعودي خلال المباراة التي جمعت الفريقين عام 2017، فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة العربية.

ونشر حازم امام فيديو من هدفه الأسرع في البطولة العربية عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

من ناحية أخري منح الجهاز الطبي للزمالك تعليمات خاصة لحازم امام الظهير الأيمن بالفريق لتنفيذها خلال فترة التوقف الحالية لاستغلالها في تحقيق أكبر قدر من الراحة والتأهيل للاعب الذي يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة منذ فترة.

Advertisements

وطلب الجهاز الطبي من حازم إمام الخضوع لاكبر قدر من الراحة لتعويض المجهود في المباريات التي شارك بها قبل اكتمال شفاءه، وبعد ذلك يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي في المنزل تدريجي قبل الخضوع لأشعة علي العضلة الضامة للاطمئنان علي الإصابة.

ومن المنتظر أن تعقد فى الساعات المقبلة إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رئيس النادي اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحديد مصير الثلاثي المعار أحمد رفعت ورزاق سيسيه الي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار الي سموحة، سواء بالابقاء عليهم مع الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم، خاصة ان الثلاثي تمت اعارتهم قبل التعاقد مع كارتيرون لتولي إدارة الفريق فنياً، وسيتم خلال الجلسة بحث كلف التدعيمات للموسم الجديد والراحلين حتي يتمكن الزمالك من تسويقهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، حال رغبة إدارة النادي في بيع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من إعارة لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز أجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد .