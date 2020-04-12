شكرا لقرائتكم 3 إغراءات وتويتة تلخص تفاصيل تفاوض الزمالك لضم حسام حسن ورسالة رئيس سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، إلى إن الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم الفريق وهو حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى الذى وصل إلى رئيس النادى السكندرى عرضا له عبر وسطاء من الزمالك.

وكشف مصدر مطلع بنادى سموحة إن أحد الوسطاء تحدث مع رئيس النادى السكندرى حول رغبة نادى الزمالك فى ضم حسام حسن لدعم خط الهجوم الأبيض ليطرح ذلك الوسيط انضمام محمد عنتر من الزمالك إلى سموحة بجانب تجديد إعارة أحمد فتوح للنادى السكندرى بالإضافة إلى مقابل مالى لإتمام الصفقة وهو ما سيتم عرضه على مسؤولي الزمالك فى الفترة الحالية بعد تدخل وسطاء فى المسألة لإتمامها.

وأكد المهندس فرج عامر أن الحديث عن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الوقت الحالى غير مناسب، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق. وقال عامر فى تغريده عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم سموحة فى كرة القدم فى نهاية الموسم الكروى".

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وأضاف رئيس سموحة موجهاً الشكر لناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار إلى الفريق السكندرى، "شكرا ناصر ماهر نجم مصر فى كرة القدم ونجم فريق سموحة لكرة القدم المعار من النادى الأهلي على تبرعه بمرتبه لنادى سموحة" واختتم فرج عامر قائلا، "شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصرى لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعه بمرتبه لنادى سموحة".

وتنتظر الأندية المصرية مصير الدورى العام حيث أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية إنه لا توجد نية إلى إلغائه ويحتاج فقط إلى ثلاثة أشهر من أجل استكماله وكان حماده صدقى قد تنازل ومعه أفراده جهازه عن 50% من مستحقاتهم للمساهمة فى حل الأزمة المالية التى يعانى منها سموحة حاله حال جميع الأندية فى ظل توقف النشاط . وقال رئيس سموحة:"لن أتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية".