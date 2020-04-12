شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح فايلر عدة خيارات لتدعيم خط الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الاهلي عدة خيارات لتدعيم الدفاع عند الحصول على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتدعيم هذا المركز ، حيث ينوي مسئولو القلعة الحمراء ضم عدد لاعبين مُميزين في خط الدفاع وهم على الترتيب أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي ثم أسامة جلال مدافع أنبي والمنتخب الأولمبي.

ولا يُعد مركز الدفاع من الخطوط الهامة في رحلة تدعيم الفريق حيث أن رينيه فايلر يرغب في تدعيم مراكز أخرى أبرزها الأطراف والجبهة اليُمنى والهجوم والوسط لذا لم يتسرّع مسئولو الأهلي في التفاوض الجاد مع المدافعين .

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وتنتظر إدارة التعاقدات في الاهلي وجهة نظر فايلر الأخيرة والحاسمة بشأن تدعيم الفاع حتى يتم التفاوض مع مدافع يناسب إحتياجات القلعة الحمراء وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة ضم أحمد حجازي لرغبة اللاعب في البقاء بأوربا.

على صعيد متصل ، رفض المدير الفني للأهلي الإسراف في ميركاتو الصيف المقبل وأعلن أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة خلال موسم الانتقالات المقبل ، ورغم أن الأهلي سيفتقد جهود أكثر من لاعب في الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم أمثال أحم فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور حيث رفض الأول التجديد للأهلي لأسباب مالية فيما رفض الأهلي التجديد الثنائي والثالث لدواع فنية إلا أن المدرب السويسري أعلن أنه لا يحتاج صفقات كثيرة .

وأكد فايلر لمسئولي القلعة الحمراء إنه يحتاج صفقتين أو ثلاثة صفقات على أقصة تقدير ، وعلم "اليوم السابع" أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي أستطلعت رأي فايلر في الصفقات التي يحتاجها الصيف المقبل لتدعيم عدة مراكز بالفريق حتى يبدأ النادي حسم هذه الصفقات ، وأعلن رينيه فايلر أنه سيحتاج في حدود صفقتين أو ثلاثة صفقات على أقصى تقدير ، موضحاً أنه يتابع حالياً تقريراً عن لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى لتحديد مصيرهم وكذلك تحديد مصير الصفقات الجديدة في ضوء موقف المُعارين.