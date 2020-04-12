شكرا لقرائتكم الأهلى يتحفظ على قرار تقليص عدد المحترفين الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفّظ مسئولو النادي الأهلي على قرار إتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب في الدوري إبتداءاً من الموسم الجديد لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهم جداً وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد كشفوا إن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل سيتم تقليصه ، وأكدوا أن العدد الحالى هو 5 لاعبين بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محليا، ولكن بداية من الموسم المقبل سيتم تقليص هذا العدد ، وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن الأندية عليها ترتيب أوضاعها مع اللائحة التى سيتم تطبيقها من الموسم المقبل وتم إخطارهم بها.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن القرار غير مُقنع ولا منطقي فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب ، وتساءل المصدر: ماذا سنفعل في هذه العقود..من يتحمّل نتيجة فسخها؟

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وأوضح المصدر أن ناديه سيدرس القرار بشكل رسمي من أجل الرد عليه بما يخدم مصلحة النادي والكرة المصرية ولا يخالف اللوائح والقوانين التى يحرص الأهلي على إعلاء شأنها تماماً.

وقال المصدر أن قرار تقليص عدد الأجانب سيكون له أثار سلبية على بعض الأندية منها الاهلي لذا لابد من دراسة الامر بشكل جيد ومنطقي قبل تطبيق هذا القرار .

ويضم الأهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب ، هم : التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج بجانب المغربي وليد آزارو المُعار للأتفاق السعودي.