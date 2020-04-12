شكرا لقرائتكم سعد سمير يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سعد سمير مدافع النادي الأهلي، على تهنئة مؤمن زكريا، صانع ألعاب القلعة الحمراء، بعيد ميلاده،عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ونشر سعيد سمير صورة جمعته بمؤمن وعلق عليها: كل سنة وإنت طيب يا هداف يا كبير وترجع أحسن وتكسر الدنيا يا مؤمن.

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ويحتفل اليوم، الثاني عشر من شهر أبريل، مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد لاعب القلعلة الحمراء في عام 1988.

ويتحمل مسئولو النادى الأهلى 12 ألف دولار شهرياً، قيمة علاج مؤمن زكريا نجم ألفريق السابق، وبالتحديد تكلفة الحقن التى ستصله من الولايات المتحدة شهرياً ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من المرض فى الجهاز العصبى الذى تعرض له مؤخراً.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادى الأهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.



سعد سمير

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضى، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل، وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.