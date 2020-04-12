شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد قانونية إعلان بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، انه يحق لنادي بيراميدز إعلان التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الاهلي، لأن هذه الفترة هي الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع الأهلي ، موضحين أنه ليس هناك مخالفة في إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحي .

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

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ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وكشف الإعلامي سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض استمرار أحمد فتحي في القلعة الحمراء، بعد أنباء تراجع بيراميدز عن التعاقد معه، وتفكيره في العودة للأهلي.

وقال زاهرفي برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، "الخطيب أكد لو فتحي غير موقفه لن يعود للأهلي وقراره كان واضحا.. وأضاف أن فتحي أكد انه لم يفتح المفاوضات مع الاهلي مرة أخرى، ومشكلته الاساسية في المشاركة خصوصا مع وجود منافسة قوية من محمد هاني على المشاركة الاساسية.

وتعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.