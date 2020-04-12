شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينسق مع اتحاد الكرة لتنظيم مباراة افتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي أنه سينسق مع اتحاد الكرة لدراسة إقامة مباراة " أفتراضية" ON LINE وتخصيص عائدها المالي لصالح ضحايا كورونا.

تابع وزير الرياضة في تصريحات لإذاعة ON SPORT FM لبرنامج أحمد شوبير ، أنه يتم دراسة إقامة مباراة إفتراضية ON LINE بين الأهلي و الزمالك وتخصيص عائد التذاكر لصالح المستشفيات و مواجهة فيروس كورونا.

أكد شوبير أن دولة المغرب كانت صاحبة فكرة إقامة مباراة إفتراضية وتم طرح أكثر من 60 ألف تذكرة تخصص لمواجهة فيروس كورونا.

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أضاف وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لأنه المنوط عن مثل هذه الأمور للوصول لأفضل الحلول ، خاصة أن هذا جزء أصيل من دور الرياضة.

كما أكد أشرف صبحي أن مراكز الشباب تم تحويلها للخدمة المجدتمعية في أي أمور تخص فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.