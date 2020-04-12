شكرا لقرائتكم شاهد تحدى "إيه أكتر موقف محرج" بين جنش وأحمد عادل عبد المنعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد عادل المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والاهلى السابق سؤالا لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عبر تطبيق تيك توك عن أكثر المواقف المحرجة التى تعرض لها فى حياته وأجاب الأخير قائلا :" فى الكورة بتعرض لمواقف كتير محرجة عشان بدخل كل حاجة بصدرى إنما بالنسبة لحياتى عامة أفتكر مرة أنى عزمت مراتى واحنا مخطوبين ونسيت الفلوس فى البيت وأضطرت هيا تدفع وشكلى كان وحش جداًَ".

وفى وقت أخر ،دار حوار كوميدى بين عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش وزميله السابق أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والاهلى السابق عبر تطبيق "تيك توك" ، قال خلاله الغزال إنه يعشق صينية البطاطس باللحمة من يد والدته، ليرد عليه احمد عادل عبد المنعم، قائلا: " لما تروح مراتك هتسلخك".

فى سياق مختلف أكد محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن أقرب اللاعبين إلى قلبه فى النادى حاليًا هما محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد مؤكدًا أنه يحبهما كثيرًا بالإضافة إلى باقى أعضاء الفريق.

وعن مواقفه مع اللاعبين الأفارقة أشار جنش في تصريحات صحفية إلى أن اللاعبين الأفارقة دمهم خفيف بطبعهم لذا فإنه دائمًا يحب عمل المقالب خاصة أنهم مش فاهمينه نظرًا لاختلاف اللغة بينهما، إلا أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أى لاعب أفريقى.

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وكشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، عن أكثر اللاعبين الذين يخشاهم فى مباريات القمة أمام الأهلى، قائلاً: "عماد متعب اللاعب الوحيد الذى كنت أخشاه وأعمل له حساب فى مباريات الأهلي، وكنت أحرص دائمًا على دراسة تحركاته، وإذا ابتعد عن المشاركة كنت أحمد الله".

أضاف جنش: "في مباراة السوبر كان كل همي مراقبة متعب، وعندما نزلت الملعب لخوض عملية الإحماء وجدت القناص خارج التشكيل فذهبت لمصافحته، وقلت الحمد لله متعب لن يشارك وسنفوز في المباراة".

وعن مثله الأعلي، قال جنش إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق يعد مثله الأعلى فى مصر، ودائمًا نتواصل مع بعضنا البعض ويمنحنى النصائح، وتعلمت منه الكثير والكثير، وفى فترة سابقة كنت أشارك وهو يجلس على مقاعد البدلاء ورغم ذلك كان يقدم لى الدعم رغم عدم حبه للجلوس علي الدكة.

وأكد جنش أنه لا يفكر فى الاحتراف الخارجى بالوقت الحالى، لافتًا إلى أنه تلقى عددًا من العروض السعودية وكنت أدرس الرحيل لكن علاقتى بنادى الزمالك منعتنى، وكنت أحرص على الذهاب للنادى رغم إصابتى، وذلك من حبى فى الكيان.