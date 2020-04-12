شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للجودو يعلق جميع الأنشطة الرياضية حتى 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للجودو ، إيقاف جميع الانشطة الخاصة باللعبة ، سواء بطولات ، أو معسكرات ، أو دورات ، حتى يوم 30 يونيو المقبل ، فى ظل تفشى فيروس كورونا فى معظم دول العالم.

وأرسل الاتحاد الدولى مخاطبات الى كل الاتحادات المحلية، لإخطارهم بالقرار ، حتى يتم التنفيذ من تاريخه ، و الالتزام بالتعليمات و القرارات التى جاءت به .

وتلقى اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر اليدن بريدا الكترونيا " ايميل " من نظيره الدولى يفيد بتأجيل جميع الأنشطة و البطولات حتى 30 يونيو المقبل، فى ظل فيروس كورونا المستجد .

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كان رئيس الاتحاد قد أكد أن تأجيل أولمبياد طوكيو هو الحل الأمثل فى ظل انتشار المرض بمختلف دول العالم، وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة أن مصر تهتم بصحة أبنائها وتحافظ عليهم ، مشيرا إلى أن صحة اللاعبين أهم من أى بطولة، فالبطولات يتم تعويضها لكن اللاعبين ثروة قومية لا يمكن تعويضها.

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك لمعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة .