اخبار الرياضه

الاتحاد الدولى للجودو يعلق جميع الأنشطة الرياضية حتى 30 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للجودو يعلق جميع الأنشطة حتى 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للجودو ، إيقاف جميع الانشطة الخاصة باللعبة ، سواء بطولات ، أو معسكرات ، أو دورات ، حتى يوم 30 يونيو المقبل ، فى ظل تفشى فيروس فى معظم دول العالم.

 

وأرسل الاتحاد الدولى مخاطبات الى كل الاتحادات المحلية، لإخطارهم بالقرار ، حتى يتم التنفيذ من تاريخه ، و الالتزام بالتعليمات و القرارات التى جاءت به .

 

وتلقى اتحاد الجودو  برئاسة مطيع فخر اليدن بريدا الكترونيا " ايميل " من نظيره الدولى  يفيد بتأجيل جميع الأنشطة و البطولات حتى 30 يونيو المقبل، فى ظل .

Advertisements

 

كان رئيس الاتحاد قد أكد أن تأجيل أولمبياد طوكيو  هو الحل الأمثل فى ظل انتشار المرض بمختلف دول العالم، وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة أن مصر تهتم بصحة أبنائها وتحافظ عليهم ، مشيرا  إلى أن صحة اللاعبين أهم من أى بطولة، فالبطولات يتم تعويضها لكن اللاعبين ثروة قومية لا يمكن تعويضها.

 

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.

 

وأضاف رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع بطولات الجودو، سواء المحلية أو الدولية، وكذلك لمعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات المختلفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولى للجودو يعلق جميع الأنشطة الرياضية حتى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا