شكرا لقرائتكم خبر عن "قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة".. 3 لاعبين تعرضوا للإصابة بالحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلاد العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد آلاف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص، إلا هناك بعض اللاعبين الذين يتم تصنيفهم على أنهم سيئوا الحظ لتعرضهم للإصابة خلال فترة الحجر المنزلى الأمر الذى نستعرضه فى السطور التالية.

إصابة لاعب حرس الحدود بالرباط الصليبى

تأتى أولى الغرائب وهى تعرض مصطفى الزنارى، لاعب فريق حرس الحدود، للاصابة بالرباط الصليبى خلال خوضه التدريبات المنزلية، حيث كشف مصطفى الزنارى خلال تصريحات صحفية أنه أجرى أشعة وفحوصات وأثبتت إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى يستلزم خضوعه لعملية جراحية الأسبوع المقبل .

Advertisements

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

كما تعرض أناس باش، لاعب فريق الفتح الرباطى المغربى، للإصابة في قدمه خلال ممارسته التدريبات المنزلية في فترة الحجر الصحى الحالية عقب توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع " le360" المغربى، أن لاعب الفتح الرباطى يعانى من كسر فى القدم بعد تعرضه للإصابة في التدريبات بالحجر الصحى المنزلى، مضيفة أنه اضطر للخضوع لعملية جراحية ناجحة.

أضاف الموقع أن مسئولي نادى الفتح الرباطي تفاجئو بتعرض اللاعب لهذه الإصابة، خاصة أنه كان يؤدي تمارينه بشكل منفرد بدون احتكاك مع أي شخص قد يعرضه للإصابة، كما يحدث في التدريبات العادية في الملعب.