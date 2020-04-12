شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر "فتوى" فايلر لتحديد مصير صفقات الدفاع فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادى الأهلى عدة خيارات لتدعيم الدفاع عند الحصول على الضوء الأخضر من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتدعيم هذا المركز، حيث ينوى مسئولو القلعة الحمراء ضم عدد من اللاعبين المُميزين فى خط الدفاع وهم على الترتيب أحمد حجازى نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى وست بروميتش الإنجليزى ثم أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى.

ولا يُعد مركز الدفاع من الخطوط المهمة فى رحلة تدعيم الفريق، حيث يرغب رينيه فايلر فى تدعيم مراكز أخرى أبرزها الأطراف والجبهة اليُمنى والهجوم والوسط، لذا لم يتسرّع مسئولو الأهلى فى التفاوض الجاد مع المدافعين.

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وتنتظر إدارة التعاقدات فى الاهلى وجهة نظر فايلر الأخيرة والحاسمة بشأن تدعيم الفاع حتى يتم التفاوض مع مدافع يناسب احتياجات القلعة الحمراء، وإن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة ضم أحمد حجازى لرغبة اللاعب فى البقاء بأوروبا.

على صعيد متصل، رفض المدير الفنى للأهلى الإسراف فى ميركاتو الصيف المقبل، وأعلن أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة خلال موسم الانتقالات المقبل، ورغم أن الأهلى سيفتقد جهود أكثر من لاعب فى الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم، أمثال أحم فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور، حيث رفض الأول التجديد للأهلى لأسباب مالية فيما رفض الأهلى التجديد الثنائى والثالث لدواع فنية إلا أن المدرب السويسرى أعلن أنه لا يحتاج صفقات كثيرة .

وأكد فايلر لمسئولى القلعة الحمراء أنه يحتاج صفقتين أو ثلاثة صفقات على أقصى تقدير، وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى استطلعت رأى فايلر فى الصفقات التى يحتاجها الصيف المقبل لتدعيم عدة مراكز بالفريق حتى يبدأ النادى حسم هذه الصفقات، وأعلن رينيه فايلر أنه سيحتاج فى حدود صفقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، موضحاً أنه يتابع حالياً تقريراً عن لاعبى الفريق المُعارين لأندية أخرى لتحديد مصيرهم وكذلك تحديد مصير الصفقات الجديدة فى ضوء موقف المُعارين.