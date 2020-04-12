شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مؤمن زكريا "حراق الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ "32" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد ، مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 32 ، حيث أنه من مواليد 12 أبريل 1988 ، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019 .

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 ليلعب مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

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وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.