شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.."الغزل والرومانسية" شعار مشاهير الكرة مع النص الحلو في العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة نجوم الكرة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة، ولكنها أيضًا مليئة بالحب والرومانسية والغرام ، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، دفعت مشاهير الكرة، لإستعادة زمن الغزل والرومانسية مع النص الحلو في حياتهم حيث يقوم النجوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع خطيباتهم أو زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*رمضان صبحى وزوجته حبيبة إكرامى

دشن رمضان صبحى نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم برقصة لاقت اعجاب الكثيرون

واستعاد رمضان صبحى، ذكريات عيد الميلاد الأخير لزوجته حبيبة إكرامى عبر حسابه على تطبيق تيك توك. ونشر لاعب الأهلى فيديو من احتفاله بعيد ميلاد زوجته وسط حضور العديد من الأصدقاء.

وغازل رمضان صبحى زوجته حبيبة إكرامى بفيديو رومانسى على تطبيق تيك توك، ونشر فيديو آخر يداعب فيه طفله "زين" لينال إعجاب الكثيرين.

*مصطفى محمد وخطيبته

وعلى غرار رمضان صبحى قام مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك والمنتخب الأولمبى أيضًا، بنشر مقطع فيديو على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الرقص مع خطيبته على تطبيق "تيك توك".

كما غنى معها أغنية "بكلمك مش بترد" للمطربة يسرا الجندى مع الفنان الكوميدي محمد مكاوي.

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*باسم مرسى يساعد زوجته في شغل البيت

داعب باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق جمهوره على تطبيق "تيك توك" بنشر فيديو له مع زوجته وطفلته يؤدى خلاله أعمال البيت خلال فترة العزل المنزلى وتوقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا.

*مروان محسن

نشر مروان محسن، مهاجم الأهلى، صورة تجمعه بزوجته عبر ستورى إنستجرام وعلق قائلا، "حب حياتى".

*أحمد عادل عبد المنعم

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، صورة جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.وعلق عادل عبد المنعم على الصورة متغزلاً في زوجته: ممتن لوجودي مع زوجة مثلك.



