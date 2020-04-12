شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يستعيد ذكرياته مع الزمالك بهدف صاروخى فى النصر السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حازم إمام، لاعب النادي الزمالك، ذكرياته السابقة مع القلعة البيضاء، بهدف صاروخي وسريع بعد مرور دقيقة واحدة في شباك النصر السعودى خلال المباراة التي جمعت الفريقين عام 2017، فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة العربية.

ونشر حازم إمام فيديو من هدفه الأسرع فى البطولة العربية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

???? Advertisements A post shared by Hazem Emam (@hazememam7_) onApr 11, 2020 at 3:42pm PDT

من ناحية أخري منح الجهاز الطبي للزمالك تعليمات خاصة لحازم امام الظهير الأيمن بالفريق لتنفيذها خلال فترة التوقف الحالية لاستغلالها في تحقيق أكبر قدر من الراحة والتأهيل للاعب الذي يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة منذ فترة.

وطلب الجهاز الطبي من حازم إمام الخضوع لأكبر قدر من الراحة لتعويض المجهود في المباريات التي شارك بها قبل اكتمال شفاءه، وبعد ذلك يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي في المنزل تدريجي قبل الخضوع لأشعة علي العضلة الضامة للاطمئنان على الإصابة.

ومن المنتظر أن تعقد فى الساعات المقبلة إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رئيس النادي اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحديد مصير الثلاثي المعار أحمد رفعت ورزاق سيسيه الي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار الي سموحة، سواء بالابقاء عليهم مع الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم، خاصة أن الثلاثي تمت إعارتهم قبل التعاقد مع كارتيرون لتولي إدارة الفريق فنياً، وسيتم خلال الجلسة بحث كلف التدعيمات للموسم الجديد والراحلين حتي يتمكن الزمالك من تسويقهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، حال رغبة إدارة النادي في بيع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من إعارة لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز أجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد .