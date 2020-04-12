شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: موقف بيراميدز سليم ولا عقوبات عليه بعد إعلان تعاقده مع فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلي سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت عن التعاقد مع أحمد فتحى، وعرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

فتحى الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبى كرة القدم فى مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصرى الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدورى المصرى 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصرى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى مرتين، وعلى المستوى الدولى حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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وكشف الإعلامى سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى رفض استمرار أحمد فتحى فى القلعة الحمراء، بعد أنباء تراجع بيراميدز عن التعاقد معه، وتفكيره فى العودة للأهلي.

وقال زاهرفى برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، "الخطيب أكد لو فتحى غير موقفه لن يعود للأهلى وقراره كان واضحا.. وأضاف أن فتحى أكد انه لم يفتح المفاوضات مع الاهلى مرة أخرى، ومشكلته الاساسية فى المشاركة خصوصا مع وجود منافسة قوية من محمد هانى على المشاركة الاساسية.

وتعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.