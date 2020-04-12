شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمرو السولية "ملك السيلفى" مع المدام و ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمرو السولية نجم النادى الأهلى يعشق التصوير السيلفى كثيرا سواء بمفرده أو مع أسرته فى أوقات الفراغ .

و نجد أن عمرو السولية ينشر صور سيلفى كثيرة مع زوجته هدير و أبنته الكبرى ليلى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

و يشارك السولية أبنته ليلى العديد من النشاطات و كانت أخرها على التيك توك لكسر ملل تعليق النشاط فى جظر الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتألق السولية بشدة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، خاصة بعد قدوم المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، كما لعب تعاقد الأهلى مع أليو ديانج دورا فى قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومى.

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وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين، ونجح فى إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة.

و يرصد اليوم السابع لقطات لـ سيلفى السولية مع المدام و ليلى فى الصور التالية :



















