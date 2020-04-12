شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..هشام حنفى: استنونى على "التيك توك" وربنا يستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن هشام حنفى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق حسابه الجديد على تطبيق تيك توك حيث بث فيديو قال فيه :"لقيت كل أصحابى ومراتى وبنتى عاملين تيك توك ..قولت اشمعنى أنا ..استنونى على تيك توك وربنا يستر" ، وفى وقت سابق ناشد هشام حنفى الشعب المصرى بتنفيذ التدابيرالإحترازية التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى للقضاء على وباء كورونا الذى أصاب العالم منذ نهاية العام الماضى .

وطالب حنفى الشعب المصرى بالجلوس فى المنزل اكبر فترة ممكنة وعدم النزول الا للضرورة القصوى ولقضاء لوازم الحياة المعيشية للقضاء على الفيروس فى اسرع وقت ممكن .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

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وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة اللاعبين .