شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ندرس إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك لصالح مستشفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سينسق مع اتحاد الكرة لدراسة إقامة مباراة "افتراضية" ON LINE وتخصيص عائدها المالى لصالح ضحايا كورونا.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM لبرنامج أحمد شوبير، إنه يتم دراسة إقامة مباراة افتراضية ON LINE بين الأهلى والزمالك وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.

وأكد شوبير أن دولة المغرب كانت صاحبة فكرة إقامة مباراة افتراضية وتم طرح أكثر من 60 ألف تذكرة تخصص لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة لأنه المنوط عن مثل هذه الأمور للوصول لأفضل الحلول، خاصة أن هذا جزء أصيل من دور الرياضة.

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وأشار أشرف صبحى إلى أن مراكز الشباب تم تحويلها للخدمة المجتمعية فى أى أمور تخص فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.