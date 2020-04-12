شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد يستعين بأغانى الهضبة لمغازلة خطيبته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى بالهضبة عمرو دياب، ونشر أغنيته الشهيرة "أنا بحبك أنا" ليغازل خطيبته على ستورى انستجرام بعدما وضع صورة من صور خطبتهما، وفى وقت سابق شارك مصطفى محمد وخطيبته مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأغنية "بكلمك مش بترد" للمطربة يسرا الجندى مع الفنان الكوميدى محمد مكاوي.

ويواصل مصطفى محمد تدريباته فى معسكره الانفرادى بالغردقة، حيث يخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى.

وكان الصربى ميتشو، المدير الفنى لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق، كشف عن طلب ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزى لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف رينجرز الأسكتلندى.

وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا لبرنامج الدرجة الثالثة على قناة أون تايم سبورت أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لديه مستقبل مشرق، مؤكدا أن فرجانى ساسى وطارق حامد وبن شرقى وزيزو الأفضل فى الفريق حاليا.

Advertisements

وتابع ميتشو قائلا، "لاعبو الزمالك أظهروا إمكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهلين للاحتراف فى أوروبا، وأتمنى فوز الزمالك بدورى أبطال أفريقيا".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".