شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخمد فتنة "محمود علاء" بكشف الستار عن عقد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، لعقده مع النادى حتى 2024، وذلك بكشف الستار حول عقده الجديد الذى حرص مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب.

وجاءت خطورة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء قد قام بتجديد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يقوم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس نادى الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024.

فيما أكد مرتضى منصور، أن محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادى، مشددًا على حرصه على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيز ه على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، حيث أثنى رئيس الزمالك على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مرتضى منصور رئيس الزمالك وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.

ونجح محمود علاء، رفقة لاعبى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل مع الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.