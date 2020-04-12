شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة لـ"أحمد ناجى وابنته" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنته بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وداعب ناجى ابنته على طريقة نطقها للكلمات فى مشهد طريف بينهما.

وفى وقت سابق، كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى كواليس العمل مع البرتغالى مانويل جوزيه فى تجربته بإيران عقب رحيله عن الأهلي.

وقال احمد ناجي فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "قلت لجوزيه هعمل استخارة قبل العمل معه فى ايران وفهمته يعنى ايه استخارة، وبعدها قلت له موافق وبعتله الباسبور بتاعى المنتهى بالغلط، وعمل مشكلة وقالى انا اللى عملتك انت فاكر نفسك نجم وازاى انت مش عايز تيجى، وفهمته الوضع، وبعدها بعت له الباسبور الصحيح، وطلبنى اشتغل فى اتحاد جدة ولكن الاهلى رفض يسيبني".

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وعلق أحمد ناجى على مسيرته فى الكرة عندما كان حارسا للمرمى، ثم الاعتزال المبكر والاتجاه للتدريب حيث قال، "نجحت فى التدريب اكتر من الملاعب وتوهجت اكتر فى تدريب حراس المرمى وكان حظى جيد انى أدخل مهنة التدريب مبكرا لأنها مهنة مرهقة وكان حظى فى التدريب أكبر من الملاعب".

وعن اخفاق منتخب مصر فى أمم إفريقيا الأخيرة بالقاهرة أكد أن قرار مصر باستضافة امم افريقيا اربك حساباتنا وكان هناك لاعبين فى القوام الاساسى أصبحوا خارج الحسابات، وتم تغيير خطة التحضير بعد قرار إقامة المنافسات على الأراضى المصرية.

أوضح: "اتخذت موقفا انسانيا وقررت عدم العمل مدربا حراس مرمى بعد مدربين تربطنى بهم معهم علاقة ود أو خلف أحد أبنائى الذين دربتهم من قبل، قائلا: "عملت فى سموحة لان عماد المندوه مرتبط بحسام حسن وكان طبيعيا أن يرحل معه، كما أن حمادة صدقى المدير الفنى عرض اسمى على فرج عامر رئيس النادى وكان سعيدا للغاية بعد علمى بترحيبى على التواجد بسموحة".