شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينضم لقائمة الممثلين على "تيك توك" بمشهد من فيلم محمد هنيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم صلاح محسن لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، إلى قائمة نجوم الكرة الممثلين على تطبيق "تيك توك"، والذي شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الكرة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

ونشر صلاح محسن فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال قيامه بتجسيد مشهد من فيلم محمد هنيدي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً تلقاه مؤخراً عن رباعى الفريق المُعار لنادى سموحة وهم "كريم يحيى وصلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى" من أجل متابعة هذا الرباعى وتحديد مصيرهم من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء فى النادى السكندرى أو الرحيل لأى نادٍ آخر على سبيل الإعارة.