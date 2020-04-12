شكرا لقرائتكم خبر عن 55 هدفا بتوقيع البدلاء في الايجيبشن ليج قبل هجمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة في حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى ، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

كما اكانت عدد الأهداف المسجلة 349 هدفا (بينها هدفين اعتباريين)، و80 بتوقيع للأجانب "العرب 31" ، وتمكن اللاعبين البدلاء من تسجيل 55 هدفاً ، يتصدرهم محمد سالم مهاجم المقاولون العرب الذى يعد أفضل بديل حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً أخر .

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تلقت الشباك 7 أهداف من نيران صديقة بينما سجل 154 هدف في الشوط الأول بينما 192 هدفاً في الشوط الثانى وسجل صاحب الملعب 180 هدف مقابل 169 هدفاً للضيوف .

وتم احتساب ركلة جزاء في المسابقة سجلت 56 بنجاح وأهدرت 20 ركلة.

ويعد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز هدافاً للمسابقة برصيد 13 هدفاً يليه محمد انبى مهاجم انبى برصيد 9 اهداف ، عدد مسجلين الثنائيات: 17 لاعبين يتقدمهم عبدالله السعيد بـ4 مرات.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.